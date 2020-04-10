  الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين شرق مصراتة

قال الجيش الوطني الليبي، اليوم، إن قواته أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين، حاولتا عرقلة تقدمه صوب عدة محاور، شرق مدينة مصراتة.

وأوضح مسؤول بدائرة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم، أن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة شرقي مصراتة، حيث سيطر على أجزاء واسعة من محور بوقرين وتقدم صوب محور الوشكة السدادة.

واضاف المسؤول، أنه تم إسقاط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات في صفوف قوات حكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج.

وشهدت محاور بوقرين والقداحية والسدادة والوشكة ووادي زمزم والهيشة، منذ صباح اليوم، معارك طاحنة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق التي تتقدمها ميليشيات مدينة مصراتة، استخدم فيها الجيش الطيران الحربي، بينما اعتمدت الوفاق على الطيران التركي المسيّر.

واستمر النزاع المسلح بين طرفي الصراع دون توقف رغم انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالبلاد، والنداء الإنساني الذي وجهته الأمم المتحدة والمجموعة الدولية بوقف القتال والتعاون لمكافحة هذا الوباء، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق التفوق العسكري والميداني.

وسجلت ليبيا، في وقت سابق، اليوم، 3 إصابات مؤكدة بكورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 24 إصابةً.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن مختبر مستشفى الكويفية حلل 106 عينات من المشتبه بإصابتهم وأظهرت إصابة 3 أشخاص منهم فقط.