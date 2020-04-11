مقتل شخصين وإصابة آخر في هجوم على 3 مناطق أمنية في مالي

أعلن الجيش المالي مقتل شخصين وإصابة آخر، جراء هجوم مسلحين مجهولين على ثلاث مناطق أمنية بطريق "باماكو-كيتا".

وذكر الجيش المالي، في بيان، أوردته الإذاعة المالية الرسمية، مساء أمس، أن أكثر من 10 مسلحين هاجموا المواقع الثلاثة في وقت موحد.

وأشار الجيش المالي، إلى أن المسلحين قاموا بعد ذلك بالاستيلاء على دراجتين وبعض الأسلحة الأخرى.

وكان 6 جنود من الجيش المالي، في وقت سابق، أثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية، في منطقة "اديانغورو" وسط مالي.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه جرى نقل الجنود الجرحى إلى المستشفى، وجرى تسجيل خسائر مادية، مشيرا إلى أنه جرى استعمال الطيران الحربي في ملاحقة الإرهابيين.