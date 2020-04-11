الهجرة: ندرس إعادة مصريين تركوا أعمالهم في الخارج.. الدولة مش هتنسي ولادها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة تهتم بالعالقين المصريين بالخارج، من كانوا في زيارات أو لأسباب الدراسة ولا يستطيعوا العودة، وأضافت: "الدولة أرسلت عدد من الطائرات لجلب المصريين العالقين في الخارج، والدولة مش هتنسي ولادها في الخارج".

وأوضحت الوزيرة، أنه وبمجرد الانتهاء من أزمة العالقين، التي تهتم بعا الدولة حاليا، ستبدأ الدولة، خلال المرحلة المقبلة، بالتعامل مع المصريين المغتربين ممن أجبروا على ترك وظائفهم في الخارج بعد أزمة كورونا: "كل ده بيتعرض أمام رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبسبب عدم استجابه عدد من المصريين العائدين في العزل الصحي مدة 14 يوم "حتى لا يصاب أحد أقاربهم أو أيا من المواطنين بفيروس كورونا" جرى وضعهم في عزل صحي إجباري بمجرد وصولهم إلى مصر لحين الإطمئنان عليهم.

وعن المصريين القادمين من دولتي فرنسا وبريطانيا مؤخرا، أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن ييخرجون من الحجر الصحي يوم الأحد المقبل: "هيسيبوا فندق ميريديان، خلصوا فترة الحجر الصحي بتاعتهم".

وأكدت أن الوزارة تراعي كافة العالقين على مستوى العالم، وتوليهم الاهتمام والمساعدة، وأوضحت: "قداسة البابا تواضروس قد وجه الأسقف، رئيس الكنيسة المصرية في كينيا لاستضافه المصريين العالقين في كينيا لحين عودتهم مرة أخرى لمصر".

وأشارت الوزيرة إلى أنه هناك لجنة مشكلة من وزارات الخارجية والهجرة والطيران وتحت رئاسة رئيس مجلس الوزارء لمتابعة العالقين: "إحنا شايفين كل الخريطة وتم إعادة كل العالقين بالدول، وأحنا بنبص لكل الشرائح بمنتهي الجدية والأهمية".