الأوقاف: لا نكتفي بغلق المساجد بل نلاحق المخالفين في كل مكان

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة إدارة الأزمات بالوزارة، أن الأوقاف لا تكتفي بغلق المساجد، وإنما تلاحق المخالفين في الشوارع والطرقات.

وأوضح طايع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن منهج الأوقاف قائم على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية، سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أم جماعة أم غير ذلك، فإن الله (عز وجل) ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فمن لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع.

وقال طايع، إن الوزارة تشدد على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، والاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.