تموين البحر الأحمر تشكل لجان لجرد محطات البنزين قبل تطبيق السعر الجديد

كشف ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، أنه جرى تشكيل لجان بجميع إدارت التموين بمدن المحافظة لجرد فعلي لرصيد البنزين بالمحطات، بدء من الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرار تخفيض سعر الوقود مساء أمس.

وأكد إسماعيل، لـ"الوطن"، أن العمل بالسعر الجديد سيبدأ به من الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من عمل اللجان للجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات ليبدأ تفعيل السعر الجديد.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، أمس، تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك، حيث انخفض سعر بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80، بالإضافة إلى سعر طن المازوت، فيما لم تتغيير باقي أسعار المنتجات البترولية، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا. وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي كما يلي:

البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر.

- البنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر.

- البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.