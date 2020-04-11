مستشار وزير العمل الإيطالي: لا توجد أماكن لدفن الموتى

قال الدكتور عاطف متولي، مستشار وزير العمل الإيطالي، إن الدولة تمر حاليا بالمرحلة الرابعة لمواجهة فيروس كورونا والتي لا يجوز التساهل فيها مع الفيروس أو التعامل معه بشكل بسيط: "وصلنا لـ134 ألف ولا يوجد أماكن للموتى علشان يتدفنوا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تشهد حاليا عدا تنازليا في تعداد الإصابات، مع استمرار حالات الوفاة اليومية بمتوسط 600 حالة وفاة يومية، موضحا أن الحكومة تعطي فرصة لكل مرحلة فترة الـ15 يوم حتى تصل الإحصائيات الطبية إلى نظرة سليمة ومطمئنة للوضع المستقبلي.

وأكد أن المواطن الأوروبي يحترم القانون بشكل كبير حتى وإن لم يتواجد أي رجل من رجال الشرطة في الشوارع: "كل واحد عارف احترامه لشخصه ونفسه وللآخرين، وبيلتزموا بالقانون".