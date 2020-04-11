مجلس جامعة الأقصر يتبرع بـ4/1 رواتبهم لتحيا مصر دعما للعمالة غير المنتظمة

قررمجلس جامعة الأقصر، التبرع بربع رواتبهم لصندوق تحيا مصر، دعما للعمالة غير المنتظمة، وإيمانا من المجلس بالدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع واتساقا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان، أمس، أن التبرع سيقتطع من الرواتب و بدل حضور جلسات المجلس وكذلك بدل حضور جلسات اللجان النوعية لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، مثمنا مبادرة بعض كليات الجامعة التي تمثلت في تبرع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لصندوق تحيا مصر دعما لتلك الفئة من العمالة غير المستقرة.