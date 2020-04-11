مدير مشروع "مودة": تخطينا 600 ألف لأن الناس بدأت تستثمر في علاقاتها البشرية

قالت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة"، إن عدد المتابعين والمترددين على منصة "مودة" نحو 150 ألف شخص، منذ إطلاقها في ديسمبر 2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما تخطى العدد خلال الـ10 أيام الماضيين 600 ألف متردد على المنصة، مؤكدة أن ذلك "مؤشر كبير للغاية إن الناس بدأت تستثمر في علاقاتها البشرية لأن حياتنا ماشية برتم سريع جدا مخلينا مش مقدرين قوي قيمة الأسرة".

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدنمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "CBC"، أمس، أن المنصة تتاول سوء استخدام الإنترنت و"السوشيال ميديا"، "لأننا وجدنا إن 15% من أسباب الطلاق المسجلة الفترة الماضية كان بسبب سوء استخدام السوشيال ميديا، وواجب علينا إننا نبتدي نفهم إيه اللي ننساق وراه وإيه اللي نبعد عنه".

وأضافت: "الكوميكس ظاهرة سخيفة وبنقلل في أهم حاجة في حياتنا موجودة والحياة الزوجية والأسرة هي شركة العمر، واستمرارها في إيدينا ولازم يكون عندنا قناعة ومقدرين النعمة اللي في إيدينا ومحتاجين تفاعل واهتمام مع بعض الفترة دي".