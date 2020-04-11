بالفيديو.. حسين الشحات ينضم لـ"تيك توك" ويغني "بنت الجيران"

شارك حسين الشحات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مقطع فيديو ساخر له على تطبيق تيك توك، وهو يقف في شرفة منزله.

@h.elshahat الحمد لله انا عند ماما والناس صاحيه وفي حد رد عليه والمسخره في اخر الفيديو ♥️♥️ الصوت الأصلي - h.elshahat

وغنى اللاعب بعض كلمات أغنية "بنت الجيران" بصوت عال ليرد عليه أحد السكان في المنطقة بتكملة أجزاء من الأغنية ولكن في نهاية المقطع الطريف دخل معهم شخص ثالث بطريقة طريفة وقال لهم: "خش ياض منك ليه".

وكان "الشحات"، انضم لتطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك" وذلك خلال الساعات الماضية.

وتداول نشطاء تطبيق "تيك توك" الحساب الخاص بالشحات، فور مشاركته خاصة بعدما نشر فيديو له بتيشرت نادي العين الإماراتي.

وشارك لاعب الأهلي، متابعيه بأول فيديو عبر "تيك توك"، قائلا خلاله: "أعلن انضمامي لتيك توك وهذا الحساب الرسمي بتاعي".

كما نشر حسين الشحات فيديو آخر بمشاركة نجليه، حيث قام الشحات بتصوير الفيديو مستعينًا بأغنية أمح الدولي.

وكان الشحات أعلن في تصريحات تلفزيونية له حاجته لإجراء جراحة بسيطة، إلا أنه ينتظر قرار الجهاز الطبي للفريق الأحمر برئاسة خالد محمود.