"تموين كفر الشيخ" تستعد لاستقبال محصول القمح في 22 صومعة

قال المهندس عماد رمضان حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إن موسم توريد القمح، سيبدأ اعتباراً من 15 أبريل الجاري على أن تكون مواعيد عمل مواقع الاستلام اليومية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 مساءً، مؤكداً على جاهزية مواقع التخزين والاستلام بالمحافظة.

وأكد حبيب لـ"الوطن"، أنه جرى تجهيز نحو 22 موقعاً للاستلام من المزراعين، وفق ضوابط وضعتها وزارة التموين، على أن يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، مهيبا بالمزارعين تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد.