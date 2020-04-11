إيران تخفف قيود الحظر المفروض بسبب كورونا

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، مواطنيه بالالتزام بالإجراءات الصحية مع تخفيف الحظر المفروض بسبب كورونا، رغم تسجيل 122 وفاة بكورونا، أمس، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، أن وفيات فيروس كورونا بلغت 4332، فيما وصل عدد الإصابات إلى 68192 حالة.

وإيران التي أعلنت أولى الإصابات بالفيروس في 19 فبراير في مدينة قم بوسط البلاد، هي البلد الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.

وتشتبه العديد من الجهات في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.

وأورد موقع "إيران إنترناشيونال عربي" على تويتر، الخميس، وفقا لمعلومات حصل عليها، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي، إنه "إذا مات مليونا شخص بسبب فيروس كورونا فلن نعطل البلاد بسبب وضعنا الاقتصادي".

كان روحاني، قد قال إن بلاده ستنتقل إلى مرحلة ثانية في مكافحة فيروس كورونا اعتباراً من 11 أبريل الجاري، مشدداً على أن هذه المرحلة ستكون أصعب من سابقتها.

وأوضح أنه من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مكافحة الفيروس، الجمعة، لتبدأ في اليوم التالي المرحلة الثانية التي أشار إلى أنها ستشهد خروج بعض المواطنين من منازلهم، واستئناف عمل بعض المنشآت لمعاودة عملية الإنتاج من جديد.