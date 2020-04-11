أهالي يعثرون على طفلة رضيعة بجوار أحد البنوك بإسنا

عثر أهالي مدينة إسنا جنوبي الأقصر، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار أحد البنوك بوسط المدينة، وتم نقلها إلى مستشفى الرمد، لفحصها وتقديم الدعم والفحوصات الطبية اللازمة لها.

الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بعثور المواطنين على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار أحد البنوك بوسط إسنا، وأمر على الفور باتخاذ اللازم وحماية الطفلة، وتبين أن الطفلة مازالت على قيد الحياة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها لمقر مستشفى إسنا المركزي في الحال للحصول على الرعاية اللازمة،

تم تحرير المحضر اللازم وإخطرت النيابة العامة للتحقيق.