"حساسين" يطالب بإحالة المحرضين ضد الدولة بسبب كورونا لمحاكمات عسكرية

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، التحية للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على قراره بحجب 4 حسابات على مواقع السوشيال ميديا لتحريضها على عدم تنفيذ قرارات حظر التجول.

وطالب "حساسين" في بيان له، الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الحسابات بإحالتهم إلى المحاكمات العسكرية العاجلة، خاصة أن الحسابات الـ 4 تضم مليون و500 ألف متابع وتمتلكهما فتاتان بثتا فيديوهات تحرض المواطنين على عدم الامتثال لقرارات حظر التجول طبقا للبيان الصادر من المجلس الأعلى للإعلام.

وتساءل الدكتور سعيد حساسين عن أسباب عدم نشر المجلس الأعلى للإعلام أسماء القائمين على هذه الحسابات على مواقع السوشيال ميديا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تتضافر فيها جهود جميع أجهزة الدولة، بداية بمؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، مطالبا بعمل قائمة سواء تتضمن جميع أسماء من يستغلون فيروس كورونا ضد الدولة، ونشر هذه الأسماء في جميع وسائل الإعلام، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العسكرية العاجلة، وإعلان الأحكام الصادرة ضدهم حتى يكونوا عبرة لكل من يحاول الإساءة إلى الدولة المصرية ونشر الفوضى والمساس بأمن واستقرار مصر.