تنفيذ 72 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 174 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما، مع تنفيذ 72 ألفا و896 حكما قضائيا متنوعا.

كما جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 19 حادثا متنوعا، فضلا عن ضبط 198 قضية مخدرات بحوزة 211 متهما، و44 هاربا، و26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و210 دراجات نارية مخالفة، وإعادة 9 دراجات نارية.

وتم ضبط 14 ألفا و161 مخالفة مرورية، مع فحص 93 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.