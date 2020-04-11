"الزراعة بالغربية": تجهيز 25 صومعة لتوريد القمح 15 أبريل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، بدء حصاد المزارعين لمحصول الأقماح الموسمي تزامنا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن الانتهاء نسبيا من تجهيز الشون والهناجر والصوامع الرئيسية والفرعية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.

وأعلن المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تجهيز ما يقرب من 25 شونة وصومعة لبدء تلقي عمليات توريد الأقماح بداية من 15 أبريل الشهر الجاري، متابعا "جميعا نعمل من أجل خدمة بلدنا والمزارع الغرباوي فوق راسنا .. وتحيا مصر" .