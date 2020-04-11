ممرض أمريكي يروي لحظات الخوف كل يوم مع ارتفاع عدد مصابي كورونا

تزداد حدة أزمة فيروس كورونا اتساعا في الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الوفيات بنحو 18763 حالة، لتتحول إلى بؤرة لانتشار الفيروس، ويصارع القطاع الطبي في الولايات المتحدة في محاولة للقضاء عليه بعلاج الحالات المصابة والتي وصلت لأكثر من نصف مليون.

الأمريكي جيف جبرائيل، أحد أفراد الطاقم الطبي في أمريكا، يعمل ممرضا في قسم الطوارئ في مستشفيات متعددة في ولاية فلوريدا، منذ 14 عاما، وآخرها انتقاله لأحد المستشفيات في مقاطعة بالم بيتش بالولاية ذاتها بعد جائحة كورونا، شاهد خلالها العديد من المواقف الصعبة، حتى جاءت جائحة كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من نصف مليون مواطن أمريكي ووفاة ما يقرب من 18664 شخصا.

"لم أر كل هذا الكم من الوفيات"، بهذه الكلمات بدأ "جيف" حديثه لـ"الوطن"، منذ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، تعرض الرجل الأمريكي للعديد من المواقف القاسية، حيث شاهد العديد من الحالات تتوفى دون أن يكون في قدرته مساعدتهم أو إسعافهم.

"جيف": أخشى كل يوم أن استقبل أحد أفراد أسرتي مصابا في المستشفى

مصابين كثر من فيروس كورونا تعامل معهم "جيف"، جميعهم يعانون من التهاب رئوي وضيق في التنفس ويكونون في حالة صحية سيئة، "لذلك نعمل على إسعافهم بأسرع شكل ممكن لبقاؤهم على قيد الحياه"، فنعمل على وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي وإجراء التحاليل الطبية في أسرع وقت لتحديد أفضل الأساليب العلاجية المناسبة لهم، لذلك نقص أجهزة التنفس يشكل خطرا كبيرا على المرضى، حسب "جيف".

في صباح كل يوم تخبر الإدارات الطبية في أمريكا الأطباء والممرضين، أنه يتوقع ارتفاعًا كبيرًا في عدد المرضى اليوم، "لكنني أخشى في كل دقيقة أن استقبل أحد أفراد أسرتي أو أصدقائي مصابا بكوفيد 19 ولا أستطيع إسعافه.. حتى الآن هم بخير ولكنني أخشى عليهم".

إصابات عديدة يسمعها "جيف" وزملائه في الأطقم الطبية للمستشفيات المجاورة، إلا أنه حتى الآن لم يتعرض وزملاؤه للإصابة، "لذلك نعمل على أخذ كل الاحتياطات الطبية باستخدام أدوات الوقاية الشخصية والتي تنوع ما بين أقنعة N-95 والخاصة لحماية الأنف والعين، والأثواب والقفازات وواقي لحماية العين، وفقا لـ"جيف".

رغم كل المصاعب التي يمر بها "جيف"، واصدقائه في مواجهة فيروس كورونا وعلاج المصابين به، إلا أنهم تنتابهم سعادة كبيرة مع كل حالة شفاء تخرج من المستشفى، "جميعنا نحلم باليوم الذي يتم فيه القضاء على الفيروس نهائيا".