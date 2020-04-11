مؤلف مسلسل "ليالينا": رجوعنا لأحداث الثمانينات أمر مرهق

يواصل فريق عمل مسلسل "ليالينا" تصوير أحداث العمل الدرامي، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020.

وقال أحمد عبدالفتاح مؤلف العمل، لـ"الوطن"، إن العمل تدور قصته الأساسية في الثمانينات، متابعا "هذا تطلب من فريق العمل عدة تحضيرات خاصة أننا نرجع إلي زمن مختلف، فهذا أمر مرهق".

وبشأن المنافسة في موسم رمضان، أوضح مؤلف العمل أن الموسم سيكون مليئا بعدد من الأعمال الفنية المتنوعة، وهذا يجعل الأمر أكثر تنظيماً بالنسبة للمشاهد، خاصة أن أمامه عددا من الأعمال الكوميدية والاجتماعية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

المسلسل من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.