"مدبولي" لعمال العاشر من رمضان: مصر محتاجة لكل إيد شغالة وبتنتج

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، المنطقة الاستثمارية "بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

كما زار رئيس الوزراء، مصنع ينتج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية.

ولدى دخول المنطقة خضع رئيس الوزراء ومرافقوه، لإجراءات الوقاية المتبعة، ومنها قياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية.

وتفقد رئيس الوزراء كافة أقسام المصنع، وخطوط إنتاجه بمختلف المراحل، واستمع الى شرح حول المصنع، وتمت الإشارة إلى أن المصنع يضم ألف عامل بنسبة عمالة مصرية 100%، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3 ملايين عداد سنوياً، وتمثل حجم الصادرات 60% من إجمالي المبيعات تستهدف الأسواق الأوروبية والأفريقية، وتقدر قيمة صادرات الشركة بـ50 مليون يورو سنوياً.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المنطقة البالغ مساحتها 262 فداناً، والأنشطة التي تتضمن العديد من الصناعات الهندسية، وصناعات أخرى، حيث تتضمن 40 مشروعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.6 مليار جنيه، توفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف عامل.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع العمال، للتعرف على عدد ساعات العمل، وتقسيم الورديات، وأماكن إقامتهم، حيث أشار أحد العمال إلى أنه يأتي من بلبيس كل يوم، ويعمل 9 ساعات، بينما أوضح آخر أنه يقيم في القليوبية، ويأتي كل يوم للمصنع، ويعمل به منذ 5 سنوات، فيما أكد العاملين قيام أتوبيسات المصنع بنقلهم من أماكن إقامتهم وإعادتهم.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بدأب العمال على استكمال العمل والإنتاج، لتبقى الماكينات تدور وتنتج، وقال لهم : "ربنا يوفقكم، مصر محتاجة لكل إيد بتشتغل وبتنتج ولا تتوقف"، موجها الشكر لإدارة المصنع لتنفيذهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حماية للعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الجولة باستمرار العمل في كافة المصانع وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تعرف على الإجراءات الوقائية المُتبعة في ظل جهود مُجابهة فيروس كورونا المستجد، مُشيداً بما شاهده من وجود أجهزة لقياس الحرارة على باب كل مصنع، وتواجد مستلزمات التعقيم والتطهير بكل موقع، والتزام كافة العاملين بإرتداء الكمامات، والعمل وفق ورديات تسمح بكثافة آمنة للعمالة، حرصاً على تحقيق مقتضيات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة.