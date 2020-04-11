حسن عبدالله: ريهام حجاج تتمتع بقدر كبير من الاحترام وتساعد الجميع في كواليس "لما كنا صغيرين

يُشارك الفنان الصاعد حسن عبدالله في مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنانة ريهام حجاج والفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة، ويجسد حسن دور دور رائد شرطة يُدعى "عصام" ويحقق في قضية القتل بالمسلسل.

يذكر انه تم ترشيح حسن عبدالله للمشاركة في المسلسل عن طريق المخرج محمد علي، حيث سبق وتعاون معه في مسلسلي "الهروب"، و"فرعون"،ولكن ستكون المرة الاولي في التعاون مع الفنان خالد النبوي، والفنانة ريهام حجاج، وفي اكثر من سياق صرح حسن عبدالله ان الفنانة ريهام حجاج تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرقي، والروح الجميلة، كما أنها طوال الوقت تحرص على عملها لكي يخرج بشكل جيد، وإذا احتاج أحدًا لمساعدتها لا تتأخر عنه، متمنيًا أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "ارت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم وهم ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة بالإضافة إلي نسرين امين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي وهاني عادل.