محافظ القاهرة: إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التصدي الفوري لحالات البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحويل أصحابها إلى النيابة العسكرية.

وأعلن تنظيم حملات مكثفة على جميع أحياء القاهرة، لرصد العقارات المخالفة والتعامل معها بالإزالة الفورية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف غير حامل للتراخيص والشروط اللازمة، لافتا إلى أنه جرى إزالة العقارات المخالفة المبنية على ترعة الطوارئ، ناصحا المواطنين بالتأكد من حمل المبنى التراخيص اللازمة قبل التعامل معه.

وألمح إلى أن الدولة تتبنى خطة منذ 2016 لإزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة، مشيرا إلى أن بناء مشروعات إسكان لتكون بديلة لسكان المناطق المخالة، مؤكدا أن السلع الغذائية والمواد البترولية تكفي لمدة 3 أشهر، كما يجرى تطهير وتعقيم الشوارع والميادين المختلفة بالمحافظة.