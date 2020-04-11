غدا.. الحكومة تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 10.5 مليار لأجل 266 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وكانت وزارة المالية المصرية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وأصدرت وزارة المالية، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية 20.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 357 يوماً بقيمة 10.5 مليار بمتوسط أسعار فائدة 12.23% بجانب إصدار أذون خزانة أجل 182 يوماً بقيمة 10 مليارات بمتوسط أسعار فائدة 12.18%، وبلغ قيمة جملة ما جمعته الحكومة منذ بداية شهر أبريل الجاري نحو 55 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال 364 و182 و91 و273 يوماً بمتوسط أسعار فائدة تتراوح بين 12.54% و12.99% على التوالي.