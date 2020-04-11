محافظ سوهاج: الأماكن التي يتردد عليها الجمهور يتم تطهيرها أكثر من مرة

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة بدأت تنفيذ خطة متكاملة لمحاصرة فيروس كورونا فور ظهوره، مشيرًا إلى توحيد جهود المحافظة والمجتمع المدني للقيام بعملية التطهير والتعقيم.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن شركة المياه وفرت لهم جميع أنواع وأدوات المطهرات سواء الكلور أو الكحول، موضحًا أن هناك خطة لتطهير المحافظة بشكل دوري، وأن الأماكن التي يتردد عليها الجمهور يتم تطهيرها أكثر من مرة يوميًا.

وأضاف محافظ سوهاج أنهم تلقوا أطنانًا من التبرعات بالكلور، وأنهم أجروا دورة تدريبية تحت رعاية وزارة الصحة على أعمال التطهير والتعقيم، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني واضح وبارز بشكل كبير بالمحافظة.