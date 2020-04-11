هاجر أحمد: فوجئت بردود الفعل بعد "حكايات بنات" الجزء الرابع

عبرت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها بردود الفعل حول دورها في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، مشيرة إلي أنها يوميا تتلقى التعليقات، خاصة عقب عرض حلقات المسلسل الذي يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة on drama .

وقالت هاجر في تصريحات خاصة ل"الوطن"، اليوم السبت؛ إنها تلقت ردود فعل قوية؛ مشيرة إلى أن البنات كان أكثر تعليق لهم :"شجعتينا ندرس ميكانيكا".

يذكر أن المسلسل تقوم ببطولته هاجر أحمد وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.