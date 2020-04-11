ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في إيطاليا لـ19 ألفا و468

سجلت السلطات الإيطالية، 619 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل العدد الإجمالي إلى 19 ألف و468، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعلن أمس الجمعة، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى إيطاليا حتى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أنه يتحمل كل المسؤولية السياسية عن هذا القرار.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، أعلنت أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 19 ألفا و600 لتسجل أعلى حصيلة في العالم متجاوزة إيطاليا.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، في وقت سابق، تسجيل 8 آلاف و627 وفاة بالوباء في الولاية، بعد تسجيل 783 وفاة جديدة أمس الجمعة.

وكان عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن المدارس العمومية ستظل مغلقة حتى نهاية السنة الدراسية، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة تفشي كورونا المستجد.