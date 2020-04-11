أستاذ اقتصاد: ارتفاع درجة الحرارة بديل وحيد لعدم وجود لقاح كورونا

قال الدكتور عبداللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إن البديل الوحيد في حالة عدم إيجاد لقاح لمواجهة أزمة فيروس كورونا، هو المراهنة على ارتفاع درجة الحرارة، وهي مسألة بدائية، ولكن لا خيار أمامنا سوي الانتظار، أو الاستمرار في إجراءات الحجر الصحي، التي تعد جزء كبير من المجتمع المنتج، والذين يجلسون في البيوت.

ولفت درويش، خلال مداخلة عبر سكايب من أثينا، على فضائية إكسترا نيوز، إلى أن البديل هو تطوير الأداء للأشخاص والمؤسسات للعمل، من خلال النظام الإلكتروني بشبكة إنترنت قوية، لإيجاد بدائل لحين مواجهة الفيروس، أو إيجاد لقاح.

وأضاف أنه ليس هناك بديل سوى إنفاق الدولة على هذه المؤسسات، والدخول في معركة الاقتصاد، التي ستكون تداعياتها كبيرة جدا، خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، أن النظام الاقتصادي، لا يستطيع تغيير البنية وطريقة التعامل خلال 6 أشهر أو سنة، حتى لو استمرينا في عملية الحظر خلال هذه المدة، لكن هناك بدائل، كي تعتمد كل دولة على مقدراتها، ويجب على الدول أن تعتمد على مصادرها المحلية، وأن تقوم بإجراءات السلامة في مؤسساتها المدنية، الاقتصادية، والعسكرية بمعني أنه يتم التدريب من خلال مهندسين وأشخاص متخصصين، على أن يقوم العمال والموظفين بإجراءات السلامة اليومية.

وأوضح، أنه إذا لم يكن هناك خيار لمواجهة الوباء، فيجب تغيير البنية اليومية وطريقة الإنتاج، حتى النظام في داخل المكاتب والتعاملات اليومية، وتطوير نظم السلامة في المؤسسة.