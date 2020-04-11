"متفردوش عضلاتكم قدامه".. مصاب فلسطيني بـ كورونا يحذر منه

حذر شاب فلسطيني يدعى إياد أبو اسنينه مصاب بفيروس كورونا المستجد، كل المواطنين في فلسطين والعالم العربي، من المرض، مطالبًا إياهم بالحذر من العدوى وعدم التعامل دون مبالاة معه.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو لأبو اسنينة من داخل مستشفى العزل قال فيها: "أنا منمتش 4 ساعات من 3 أيام، وبقول للشباب والنساء والكبار والصغار من أولادكم ومتستهتروش بالموضوع، متفردوش عضلاتكم".

وأضاف: "مضطر آكل عشان أساعد مناعتي، حتى المياه مشربتهاش من 3 أيام".

"لا تستهينوا بكورونا".. #شاهد رسالة الشاب إياد أبو اسنينة المصاب بفيروس كورونا من مدينة القدس المحتلة. pic.twitter.com/xgMUDUJttb — وكالة شهاب (@ShehabAgency) April 11, 2020

وتابع: "أنا الآن بقالي 3 أيام مش عارف أنام، وبحاول آكل وأشرب ميه عشان أخف وربنا يرفع عن الكل ويسلمنا جميعا".