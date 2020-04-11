البحر الأحمر تستعد لمنحة العمالة غير المنتظمة بتعقيم مقرات الصرف

تستعد مدن البحر الأحمر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، غدًا، بتجهيز منافذ الصرف وتطهيرها وتعقيمها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مدينة سفاجا، أكدت هدي المغربي ، رئيس المدينة، اليوم السبت، تجهيز ثلاثة مواقع لصرف المنحة، وتعقيم وتطهير مكتب بريد سفاجا البلد، ومكتب بريد ثان، ومدرسة الثانوية بنات، لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المنحة، مع استمرار هذه المكاتب في أداء مهامها الأخرى.

وأشارت رئيس المدينة أنه تم اختيار المدرسة، بهدف تخفيف العبء والتكدس والحفاظ على سلامة المستفيدين من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة، أكد اللواء سعد البدري رئيس المدينة، على التعاون مع الجهات المعنية، فى أعمال التعقيم والتطهير بكافة المواقع والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أن مجموعات العمل تقوم بمجهودات غير مسبوقة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، بتعقيم مكاتب البريد ومدرسة النصر الابتدائية، استعدادًا لصرف المرحلة الثالثة من المعاشات وصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة، كما قامت جمعية الهلال الأحمر بتعقيم وإدارة التموين والوحدة الصحراوية وسنترال القصير ومكتب التأمينات من الخارج وإدارة الشئون الاجتماعية ومقر الضرائب.

جدير بالذكر أن صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة سيبدأ من غد الأحد لـ6324 مستفيدًا، عبر 16 منفذًا بمدن المحافظة.