ضمن مبادرتها "بنبني حياة": توقع تطوير مصر بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لإعادة إعمار قرية كفر عبد الخالق في المنيا والتكفل بأهلها

في إطار جهود دعم التنمية المجتمعية وقعت شركة تطوير مصر بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان يتم بمقتضاه إعادة إعمار منازل اهالي قرية كفر عبد الخالق في المنيا في صعيد مصر، ومدها بالمرافق العامة الأساسية من المياه والكهرباء، الي جانب تزويد اهالي القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة حتى نهاية شهر رمضان، ويأتي ذلك ضمن مبادرة تطوير مصر الشاملة "بنبى حياة".

وتهدف تطوير مصر من خلال الشراكة إلى وقاية أهالي القرية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق تمكين أهالي القرية المستهدفة من تنفيذ الإرشادات الوقائية التي اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار المرض، وذلك من خلال إعادة إعمار منازل القرية المتضررة من أحداث السيول الأخيرة، لتمكينهم من البقاء بالمنازل، ذلك الي جانب مد هذه المنازل بالمرافق العامة الاساسية مثل المياه والكهرباء، وهى الرفاهية التي لا يمتلكونها، كما تشمل الشراكة تزويد أهالي القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة خلال الظروف الحرجة الحالية وحتى نهاية شهر رمضان، كدعم لأسر القرية الذين فقدوا مصدر دخلهم اليومي بسبب ظروف حظر حركة المواطنين ،وتشجيعاً على البقاء في المنزل للحد من الاختلاط والحفاظ على النظافة كإجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.

د. أحمد شلبى: نؤمن بأهمية تظافر جهود كل قطاعات المجتمع لاتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف أثاره السلبية على فئات المجتمع المختلفة وعلى الاقتصاد المصري

ومن جانبه أكد د. أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر "أن الشراكة الجديدة مع جمعية الأورمان هى ترجمة حقيقية لمشاركة تطوير مصر في دعم الدولة المتمثلة في وزارة الصحة المصرية في الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، وذلك عن طريق وقاية ودعم الأسر وضمان حياة آمنة ومستقرة لهم." وأضاف " أن تطوير مصر تؤمن بأهمية تظافر جهود كل قطاعات المجتمع لاتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف أثاره السلبية على فئات المجتمع المختلفة وعلى الاقتصاد المصري.

نساهم في دعم الدولة المتمثلة في وزارة الصحة المصرية في الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره بتمكين الأسر من البقاء في منازلهم أمنين

"وشدد الرئيس التنفيذي لتطوير مصر على أن الشركة مستمرة في دعمها للدولة المصرية خلال هذه الاوقات العصيبة، وتحرص في الوقت نفسه على تشجيع جميع الشركات على القيام بنفس الشيء، سوآءا علي الصعيد المجتمعي او الصعيد العملي والذي يتضمن الاستمرار الشركات في العمل للحفاظ على البنية التحتية للاقتصاد بما لا يتعارض مع الصحة العامة لموظفي وعاملي الشركات، فلقد حرصت تطوير مصر علي ضمان استمرار الاعمال الإنشائية في المواقع المختلفة لمشاريع الشركة بما يتماشى مع القرارات والتعليمات الوزارية الأخيرة وذلك تأكيداً علي التزام الشركة تجاه عملائها وحرصها علي سلامة موظفيها وعامليها وشركائها علي حدٍ سواء من جانبه أكد المهندس حسام قباني رئيس جمعية الاورمان بتعاون شركة تطوير مصر مع الأورمان في دعم الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القري الاشد فقرا معتبرا ان دور المؤسسات الاقتصادية الكبري ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية هام جدا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج للكوارث والأزمات مثلما نشاهده الآن في كورونا يأتي التعاون بين تطوير مصر وجمعية الاورمان ضمن خطة للمشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية، بما يمثل دعوة للجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، والحد من اثاره السلبية.

تزويد أهالي القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة حتى نهاية شهر رمضان

ويذكر ان تطوير مصر، هي إحدى اكبر شركات التطوير العقاري في السوق المحلي، تمكنت خلال زمن قياسي من تحقيق إنجازات هامة ونجاحات كبيرة من خلال مشروعاتها الثلاثة الرائدة في مصر، وهي المونت-جلالة في العين السخنة وفوكا باي في الساحل الشمالي وبلومفيلدز في مستقبل سيتي.