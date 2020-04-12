"المصرية للتأمين" تغطي قروضا بـ 200 مليون جنيه من "تنمية المشروعات"

كشف حسام عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS»، عن تغطية الجمعية لحزمة قروض ممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعملائه.

وأضاف «عبدالعزيز»، فى تصريحات خاصة، أن إجمالى تغطية هذه القروض تصل إلى 200 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه القروض تأتى ضمن العقد المشترك بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه بموجب هذه التغطية تضمن الجمعية توفير الحماية التأمينية لها ضد مخاطر الائتمان والتعثر وعدم السداد، موضحاً أنه تم إسناد منطقة جديدة بمشروعات الجهاز لجمعية بمحافظة القاهرة بجانب بعض محافظات الوجه البحرى.

وأوضح أن هذه التعاقدات بوثائق تغطية مخاطر الائتمان وعدم السداد تسهم فى زيادة حجم أقساط الجمعية بفرع ضمان الائتمان وأنواع التأمين الأخرى المرخص للجمعية مزاولتها.