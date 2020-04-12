"مصر" يعلن قنوات التواصل لتقديم طلبات الاستثناء من مبادرة تأجيل أقساط القروض

أعلن بنك مصر عن عدد من الوسائل والقنوات التى تمكن العملاء غير الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، من التقدم بطلبات لاستكمال سداد الأقساط فى مواعيدها دون الاستفادة من المبادرة.

البنك يفعل مبادرة تأجيل أقساط العملاء بشكل تلقائى

وقام البنك بتأجيل سداد جميع الأقساط والمستحقات لمدة 6 أشهر لكل عملائه الحاصلين على قروض التجزئة المصرفية، وبطاقات الائتمان، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى وفقاً للشروط المعمول بها اعتباراً من شهر مارس، حيث إنه طبقاً لمبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد أقساط القروض والبطاقات الائتمانية، يلتزم البنك بعدم فرض أى غرامات وعمولات تأخير على التأجيل، على أن يتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً للعوائد المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات عن فترة تأجيل سداد المستحقات، أقساط القرض ومديونيات البطاقات الائتمانية.

وقال البنك «هذه الإجراءات تأتى فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها العالم ومصر حالياً، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذى تم إعلانه كجائحة عالمية؛ كما يجب أن تتكاتف جميع الجهود مع الدولة المصرية والتى تتعامل مع الأزمة بكل مهارة وحرفية وتبذل كل المستطاع لتقديم يد العون للمواطن المصرى لمواجهة الفيروس المستجد، وحرصاً من بنك مصر على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى».

وأوضح البنك أن تأجيل الأقساط «سارى» ما لم يطلب العميل عدم التأجيل، حيث تم إرسال رسالة نصية لعملاء البنك وبها رابط يستطيع العميل من خلاله ملء الاستمارة الخاصة بعدم التأجيل ويتم إرسالها للبنك إلكترونياً لاتخاذ اللازم، كما يوجد النموذج Eform على صفحة البنك، ويقوم العميل باستيفائه وإرساله إلكترونياً لاتخاذ اللازم، كما يستطيع العميل استخدام تطبيق الـ WhatsApp على رقم 0020219888 ويطلب عدم تأجيل الأقساط، حيث يتم ظهور الرابط الخاص بالطلب ويتم اتباع نفس خطوات الرسالة النصية.

كما يتيح البنك لعملائه طلب عدم تأجيل الأقساط من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888، أو إرسال بريد إلكترونى على الروابط الإلكترونية الخاصة بذلك من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للبنك على الفيس بوك أو ملء طلب بالفرع فى حال عدم التمكن من استخدام أى من الطرق السابقة.