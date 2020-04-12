المركبة الفضائية "فوستوك".. 59 عاما على دوران أول رائد فضاء حول الأرض

"فوستوك 1"، وتعني الشرق، هي المركبة الفضائية الأولى في برنامج فوستوك، والمركبة الفضائية المأهولة الأولى، في التاريخ، والتي أُطلقت من ميناء بايكونور الفضائي، في 12 أبريل عام 1961، حاملةً على متنها رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين، بهذا أصبح أول إنسان يعبر إلى الفضاء الخارجي.

وتقول تقارير، إن الرحلة الفضائية المدارية تتضمن مدارًا واحدًا حول الأرض، يلامس هذا المدار الغلاف الجوي العلوي للأرض، عند ارتفاع 169 كيلومتر "91 ميلًا بحريًا" في أخفض نقطة للمدار، واستغرقت الرحلة 108 دقيقة، من الانطلاق إلى الهبوط.

هبط جاجارين على الأرض بواسطة مظلته، وبشكل منفصل عن الكبسولة، إذ خرج منها على ارتفاع 7 كيلو مترات "23000 قدم"، وقد استغرقت محطات المراقبة التي كانت على اتصال بفوستوك 25 دقيقة، لمعرفة ما إذا كان فوستوك استقر في مداره حول الأرض.

لم يكن الأطباء والمهندسون على درايةٍ كافية بطبيعة رد فعل الطاقم في حالة انعدام الجاذبية، ما جعلهم يتحكمون بوضع مركبة الفضاء بشكلٍ آلي، وبدأت عملية إعادة التشغيل والخروج من المدار للعودة إلى الأرض، بالقرب من أنجولا على الشاطئ الغربي لأفريقيا، وعلى بعد 8000 كم من المكان المحدد للهبوط.

كان من المفترض أن ينفصل الجزء المعد لاختراق الغلاف الجوي من المركبة عن هيكل المركبة الرئيسي بعد 10 ثوانٍ من إعادة التشغيل، إلا أن هذا لم يحدث حيث بقي، الجزئين معلقين معا بواسطة حزمةٍ من الأسلاك، واستغرق الأمر عشر دقائق حتى حرقة هذه الأسلاك، وانفصل الجزء المخصص للعودة إلى الأرض، واستطاع أخذ الوضعية الملائمة لاختراق الغلاف الجوي.

وتأتي هذه العملية، على خلفية السباق الفضائي بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحرب الباردة بين هاتين القوتين العُظمتين قبل أن يُطلق الاتحاد السوفييتي القمر الاصطناعي الأول في العالم سبوتنيك1 عام 1957، وأرادت الدولتان تطوير تكنولوجيا رحلات الفضاء بسرعة، وبشكل خاص عن طريق إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة ناجحة، وناضل الاتحاد السوفييتي في مشروع فوستوك سرًا لمنافسة مشروع ميركوري التابع للولايات المتحدة.

أطلق برنامج فوستوك عدة مهمات غير مأهولة رائدة بين مايو عام 1960 ومارس عام 1961، بهدف اختبار وتطوير عائلة صواريخ فوستوك وكبسولتها الفضائية.

اختلفت درجات النجاح التي حققتها هذه المهام، لكن آخر مهمتين تكللتا بالنجاح التام، وهما كوربال-سبوتنيك4 وكوربال-سبوتنيك 5، ما أفسح المجال لإطلاق رحلة فضائية مأهولة.