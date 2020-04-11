محافظ الدقهلية: جدل الأهالي مع الشرطة لمنع دفن جثمان الطبيبة استمر ساعة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة والجهاز التنفيذي، تقف بجانب الحالات المصابة بفيروس كورونا، ويجري التقصي حول المشتبه به، ولكن تصدي الأهالي لدفن موتى كورونا، مشهد مؤسف، مؤكدا أن الدولة تضرب من حديد، لكل من يخالف النسق التي تسير عليه.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن رفض الأهالي دفن جثمان الدكتورة سونيا، اليوم، أعقبه إطلاق اسمها على مدرسة القرية، "رب ضارة نافعة.. لو كانت ماتت واتدفنت عادي، لم يكن ليخلد اسمها على منبر تعليمي مثل المدرسة الابتدائية لقريتها".

وكشف مختار، أن المداولات والمناوشات مع الأهالي قبل دفن الجثمان، استمرت ساعة، "المأمور وقوات الأمن المركزي والحكمدار ومدير الأمن، كله كان موجود ورئيس المدينة ورئيس القرية، وعدت على خير".

واستكمل محافظ الدقهلية: "إحنا شعب أصيل، وأتمنى تكون زوبعة فنجال، ومتتكررش تاني الواقعة دي".