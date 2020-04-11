محافظ الدقهلية: أطلقنا اسم الطبيبة ضحية كورونا على مدرسة تخليدا لها

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه أطلق اسم الدكتور سونيا عبدالعظيم عارف التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد على إحدى المدارس الابتدائية بقرية شبرا البهو، تخليدًا لذكراها.

وقدم مختار العزاء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "نتقدم بالتعازي لأسرة المرحومة، وكمحافظة قمنا بكل الإجراءات التي من خلالها قدرنا نعالج الموقف بالتعاون مع الأمن ومدير الأمن ومأمور القسم بالتعاون مع المحافظة".

وعن كيفية معرفة أهالي القرية وتجمعهم، أوضح: "لما بيكون فيه متوفي والعربية بتبقى متحركة لقريته بيبلغوا أهله، والأهالي عرفت لأن المجتمع القروي صغير وعارف بعضهم"، مشيرًا إلى أن معلومات الأهالي مغلوطة، خاصة أن وزارة الصحة تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في عملية الغسل والتكفين.

وأشار إلى أن عددًا من أهالي القرية حاولوا مع الأهالي مثل شيخ المسجد والمتدينين، وطلبوا من الأهالي دفنها، و"للأسف بعض الشباب خدتهم الحماسة أكثر من اللازم، ما دفع لتدخل الأمن وأُلقى القبض على 22 من المتجمهرين وأحيلوا إلى النيابة".