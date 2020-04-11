صحة غزة: الإجراءات الاحترازية نجحت في تحصين المجتمع من كورونا

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في القطاع، نجحت حتى اللحظة، في تحصين المجتمع من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة صحة غزة، أشرف القدرة، إن استمرار هذا النجاح، متعلق بتحقيق الثقافة الوقائية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين.

ودعا القدرة، كل الفصائل الوطنية والمؤسسات والشخصيات المجتمعية والحقوقية والإعلامية إلى مضاعفة جهدها في هذا المجال، وطلب القدرة، من وزارة الصحة في رام الله، توفير مواد الفحص المخبري، والمتطلبات الصحية الطارئة.

واضاف القدرة: "نتابع تزايد أعداد المسجلين للعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ونؤكد أن كل القادمين، سيجري استضافتهم في مراكز الحجر الصحي لمدة 21 يوما، قابلة للزيادة، جراء نقص الإمكانيات الطبية وعدم توفر مواد فحص فيروس كورونا لإجراء الفحوصات المسحية للمستضافين، ونناشد كافة الأطراف توفير المتطلبات الصحية بشكل عاجل".

وأشار القدرة، إلى أن الجهات الصحية في غزة، "تتابع 632 حالة داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة، وجميعهم بحالة جيدة، وخلال الأسبوع الماضي تم إنجاز إجراءات الحجر الصحي لـ1381 مستضافا في مراكز الحجر الصحي من بينهم 258 من الطواقم الصحية ورجال الامن والخدمات".

القدرة: استمرار الحصار الإسرائيلي أدى إلى استنزاف المقومات الصحية

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة صحة غزة، أن الحالات الأربع المصابة بفيروس كورونا المتبقية في مستشفى العزل، بوضع صحي مطمئن والحالات التسع التي تعافت تستكمل تشافيها في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وتابع القدرة قائلا: "استمرار الحصار الإسرائيلي، أدى إلى استنزاف المقومات الصحية والإنسانية الأساسية المحدودة، مما يتطلب جهدا وطنيا ودوليا للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار وتزويد قطاع غزة بالمتطلبات الصحية ومواد فحص فيروس كورونا".