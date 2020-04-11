استقرار أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 18 يسجل 626 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم في الأسواق المحلية والعالمية، ليثبت سعر أعيرة الذهب عند نفس النقطة منذ الأمس، ليثبت عيار 18 مبلغ 262 جنيهًا وهو نفس السعر في الصباح وأمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم، والتي شهدت استقرارا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 830 و834 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 726 و730 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 622 و626 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و840 جنيها.