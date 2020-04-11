"توزيع ألف كرتونة كل 3 أيام".. تفاصيل مبادرة غذاء وكساء ودواء

قال محمد فران، أحد مؤسسي مبادرة "غذاء وكساء ودواء"، إن المبادرة انطلقت من منطقة الموسكي، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن الصناعة قطاع كبير للغاية، وعدد رجال الأعمال، نحو 210 آلاف، ضمن غرفة الملابس الجاهزة، حيث سيدعم عدد كبير منهم المبادرة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أن المبادرة على مستوى الجمهورية، بعدها ستتحول المبادرة إلى مؤسسة تنموية خيرية، وهو ما سيقدم خدمات كبيرة للمجتمع.

وتابع: "الدعم غير طبيعي، وعندما أسست جروبات على واتساب اكتملت بعد 48 ساعة، ووافق الجميع على هذه المبادرة، ومن المستحيل أن نتخلى عن عمالنا ونجمع العمالة غير المنتظمة بالموسكى لمساعدتهم".

وأشار، إلى أن المبادرة ستمد قرية العزيزة بماكينات للتدريب والتشغيل: "وسنتعاون معهم حتى نساعد أهلنا ونوفر لهم فرص عمل، واتصلنا بقامات الصناعة والتجارة ووجدنا تعاونًا كبيرًا، والجميع يدعمنا بقوة غير طبيعية، ونحن في حاجة إلى قاطرة تنمية على مستوى المحافظات".

وأتم: "أدعو التجار والصناع إلى التعاون معنا، ونوزع 1000 كرتونة كل 3 أيام وسعر الواحدة 150 جنيه، وزعنا في سوهاج وأسيوط وبني سويف".