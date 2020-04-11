مذيع بـ"مكملين" يعلن إصابته بكورونا.. وارتباك بين العاملين في القناة

دأبت جماعة الإخوان الإرهابية، على إطلاق حملات تحريضية عبر أذرعها الإعلامية في قطر وتركيا، ضد الحكومة المصرية، وحاولت مرارًا وتكرارًا، استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لبث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة، رغم الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة، لحماية مواطنيها من هذا الوباء العالمي.

"الفيروس ليس بعيدًا عن أحد"، حيث أعلن حسام الشوربجي المذيع بقناة مكملين الإخوانية، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع احتمال إصابة عائلته بنفس الفيروس، وبدء الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

حيث قال "الشوربجي"، في منشور له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تواصلت معي الجهات الصحية التركية اليوم، وأخبرتني بالإصابة بفيروس كورونا المستجد 19، واحتمال إصابة عائلاتي بالفيروس، مع بدء الحجر المنزلي الصحي لمدة 14 يوم، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي، وحالة الأسرة".

فيما سادت حالة من الرعب والقلق، لدى الهاربين في تركيا وقطر، خاصة الإعلاميين بسبب تفشي فيروس كورونا بينهم في الخارج، فضلًا عن محاولات البعض للتكتم عن إعلان إصابتهم بالفيروس.