رئيس جامعة حلوان: نسعى لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم، جولة تفقدية، لمتابعة أعمال الشؤون الإدارية بالجامعة، والتقى عمال الشؤون الإدارية.

وشدد نجم، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة والجامعة، لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد على الالتزام، بارتداء الأقنعة والقفازات، واتباع إجراءات الحماية والسلامة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشددة بمتابعة إجراءات السلامة الصحية وحماية العاملين.

ووجه رئيس الجامعة، بتوزيع كمامات على العاملين بالجامعة، مؤكدا أن ذلك يأتي حرصا على سلامة كل العمال و الموظفين بالجامعة، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا العاملين كافة، إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا ومحليا لحياة الإنسان.

وأشار إلى أن ذلك، لا يأتى إلا بالتعاون والتكاتف، مع قرارات الحكومة، التى تهدف إلى حماية العاملين، مؤكدًا على أن الجامعة، تسعى لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية، بالتوازي مع الحفاظ على السلامة والأمن.