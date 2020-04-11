ضبط 2.5 مليون قرص أدوية معبأ بمصنع في أرض زراعية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة من الرقابة الإدارية والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك فى كفر الشيخ، من ضبط أكثر من مليونين ونصف المليون قرص أدوية معبأ داخل عبوات ومُعد لطرحه فى الأسواق داخل مصنع بأرض زراعية ببلطيم، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

ووردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، تفيد قيام أحد الاشخاص بتصنيع أدوية داخل مصنع فى الأراضى الزراعية ببلطيم، وجرى إبلاغ مديرية الصحة بالمحافظة، برئاسة الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزاره الصحه بكفرالشيخ، وجهاز حماية المستهلك برئاسه رجب نايل، ومديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل الوزارة، ومباحث التموين برئاسه العقيد محمد دومة، رئيس المباحث، والتفتيش الصيدلى برئاسه الدكتور تامر حجازى ، والدكتور حسام الدين سلامه رجب.

وجرى مداهمة المكان، وتبين أنه داخل الأراضي الزراعية ببلطيم، وأنه يتم تصنيع الأدويه البشرية، وتم ضبط أكثر من مليوني ونصف المليون قرص معدة للتعبئة والتغليف لطرحها بالسوق المصري.

كما تم ضبط العبوات والأدوات المستخدمة فى التصنيع والتغليف، وجرى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة البرلس وجارى إبلاغ النيابه العامة لاتخاذ اللازم.