فيديو.. وزير النقل: العمل بالمشروعات لن يتوقف

قال المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل خلال تفقده تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة– أسوان" الصحراوي: "إحنا موجودين على كوبري النيل المقام ضمن محور سمالوط، وهذا المحور يربط شرق النيل بغرب النيل بالمنيا في إطار خطة الدولة لتنفيذ محاور على نهر النيل كل 25 كيلو، اللي بنعمل منها دلوقتي 8 محاور منها 5 جاهزة للافتتاح نهاية شهر 6 وبداية شهر 7 وهي محور حلوان بالجيزة ومحور عدلي منصور ببني سويف ومحور سمالوط بالمنيا ومحور أسيوط ينتهي آخر العام، ومحور قوص بمحافظة قناة ينتهي 30/6 المقبل، ومحور كلبش على نهر النيل في أسوان".

وأضاف الوزير خلال تقرير أذاعه برنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، "يتبقى 3 محاور من الشمال للجنوب وهم ديروط في أسيوط ودراو وبديل خزان أسوان في أسوان"، "كنا مخططين لـ7000 كيلو تم الانتهاء من 4800 ومتبقي 2200، وجار الانتهاء من 1200 ومنهم الأهم وهو طريق القاهرة-أسيوط-أسوان الصحراوي الغربي.

وشدد الوزير على ضرورة ارتداء الكمامات: "كلنا لابسين كمامات وركزت خلال تفقدي لكل الطريق وكل الأماكن اللي وقفنا فيها أغلب العمل يكون بالماكينات التي يقوم بتشغيلها عامل واحد، وهذا هو العمل الذي لن نتوقف فيه لأنه هام جدا وبعمالة قليلة.. الحياة لن تتوقف، ولكن لازم نؤمن أنفسنا وعمالنا وشركاتنا".

وأكد الوزير: "سألت كل العمال الشركة بتدفع مرتبك وقولت اللي الشركة مبتدفعش مرتبه مرتبه عندي.. تأكدت إن الشركات بتدفع مرتبات للثابتة والمتغيرة واليومية".