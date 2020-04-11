جونز هوبكنز: عدد الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز 20 ألفا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألفا.

وذكرت الجامعة الأمريكية - في أحدث بياناتها - أن عدد مصابي الفيروس داخل الولايات المتحدة قد بلغ 519 ألفا و453 حالة، من بينهم 20 ألفا و71 حالة وفاة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث أعداد الوفيات، لتتجاوز بذلك إسبانيا التي تعتبر من أكثر الدول تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ107 آلاف حالة وفاة، كما جرى تأكيد إصابة أكثر من مليون و760 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 395 ألف شخص في جميع أنحاء العالم إلى الآن.