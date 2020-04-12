مستشار المفتي: ما رأيناه بقرية شبرا البهو غريب على الشعب المصري

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ما رأيناه في قرية شبرا البهو، من منع دفن الطبيبة بسبب وفاتها مصابة بكورونا، غريب على الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية على شاشة "إكسترا نيوز": "بادر المفتي الدكتور شوقي علام، بإخراج بيان، ليبين الحقائق، ويبين قاعدة مهمة في مثل هذه الظروف، أنه لا كلام إلا لأهل العلم والتخصص، وعلى الذين لا يعملون أو لا يعرفوا شيئا، أن يرجعوا للمتخصصين، سواء في الطب أو الشرع أو غيره، حتى لا يكون هناك لغط مثل الذي حدث".

وتابع: "يجب اتباع تعلميات وزارة الصحة، من حيث تغسيل الميت أو تكفينه أو دفنه، وهناك إجراءات إذا اتبعناها نكون بعيدين عن أعراض أو أي مرض، خاصة أننا نقول إن من يشيع الجنازة، على قدر فرد الكفاية، والعدد الذي يكفي لحمل الميت ودفنه، والقيام بهذه العملية، منعا للتزاحم والتكدس".