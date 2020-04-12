الصحة: مصر أقرب للنموذج الياباني في إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن النموذج المصري في مواجهة فيروس كورونا، أقرب للنموذج الياباني.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مصر ممكن تبقى أقرب حاليا لليابان، أو اتبعنا نفس الأساليب اللي اتبعتها اليابان في إجراءاتها، والطرق العلمية اللي بتمشي بيها".

وأكد مجاهد، أنه لا يمكن تحديد السيناريو القادم، مؤكدًا أنه لو حافظنا على هذا المستوى، يبدأ المنحنى في النزول وتمر الأزمة بسلام.

وأوضح مجاهد، أننا حاليًا في بداية الأسبوع التاسع، من ظهور أول حالة لكورونا، لافتًا إلى أن عدد كبير من دول العالم، وصلوا للذروة في الأسبوع السابع والثامن، وأن هذه الأسابيع مرت على مصر بخير، متوقعًا الوصول للانحسار.