طبيب "الشلولو": الإخوان حرفوا تصريحاتي.. لو اللي بيتكلم مجنون المستمع عاقل

نفى الدكتور مجدى نزيه، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأغذية، ما تردد بشأن قوله، إن الشلولو يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان، ويقاوم فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن قنوات الإخوان والجزيرة القطرية، هي من روجت لذلك الأمر، الذى ترتب عليه انتشاره بين المصريين.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن هناك أزمة في الفكر والوعي، والقنوات المعادية لمصر، هي من روجت لهذا الأمر، على خلاف الحقيقة، وما قلته في أحد اللقاءات الحوارية.

وتابع: "قنوات الشرق ومكملين والجزيرة وبي بي سي، أدعت ذلك وعشان الناس فاضية اتكلمت فيه"، مشددا على عدم وجود أغذية تقوي المناعة لدى الإنسان، "المناعة هو نمط حياة سليم، وإذا كان المتحدث مجنون فيكون المستمع عاقل"، مشددا على أن بعض الأغذية، تلعب دورا مهما في سلامة العملية الحيوية لدى الإنسان.