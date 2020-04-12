عاجل.. أمريكا تسجل 1920 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، تسجيل 1920 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، جراء فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منطقة كوارث كبرى في ولاية وايومينج، وأمر بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، الذي بدأ في 20 يناير الماضي، بالولايات المتحدة، وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أمس السبت، أنه سيكون التمويل الفيدرالي متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق المتضررة من الفيروس بالولاية.

وكلف بيت جينور، المسؤول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، لي ديبالو، كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولاية.