مضادات لطائرات وجرينوف.. إحباط تهريب أسلحة ثقيلة في سيارة خضار بأسيوط

تمكن ضباط قسم الأسلحة والذخيرة في أسيوط، من إحباط عملية تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة تحتوي على رشاشات جرينوف ومضادات للطائرات وكميات من الذخيرة، حاول أصحابها تهريبها داخل سيارة خضار قادمة من أسوان، قبل استخدامها في خصومة ثأرية بإحدى قرى مركز صدفا في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير ومدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة، بقيام تجار أسلحة بمحاولة تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة داخل سيارة محملة بالخضروات قادمة من أسوان إلى إحدى قرى مركز صدفا في أسيوط، لاستخدامها في خصومة ثأرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية برئاسة العقيد محمد عبدالرحيم رئيس إدارة الأسلحة والذخيرة بأسيوط، ومعاونية كل من المقدم عبدالغفار الناحل، والنقيب مصطفى عبد الحفيظ، وتم استهداف السيارة ومتابعة خط سيرها.

وتمكنت القوات من ضبط السيارة، وضبطت القبض على قائدها "م.ن"، وبرفقته شخص آخر، وبتفتيشها، تبين أنها محملة بـ10 رشاشات جرينوف، و3 مضادات للطيارات، إضافة إلى 10 أجولة ممتلئة بالذخيرة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.