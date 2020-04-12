"إيتيدا" تعيد فتح باب التقدم لبرنامج المساندة التصديرية لمدة أسبوع

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إعادة فتح باب التقدم والتسجيل لبرنامج المساندة التصديرية، وذلك بهدف مساندة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحددت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الخميس الموافق 16 أبريل كموعد نهائي للتسجيل في الدورة العاشرة من البرنامج مع ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج لإنهاء إجراءات تقديم المستندات إلكترونيا.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أعلنت الأسبوع الماضي عن تبكير إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات لتبدأ في شهر أبريل الحالي مع إعطاء الأولوية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها 69 شركة من إجمالي 111 شركة تقدمت للبرنامج حتى الأن.

وتحصل الشركات المؤهلة للبرنامج على حافز مادي يصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق البرنامج لأول مرة عام 2010 وخلال الدورات السابقة ساندت الهيئة أكثر من 185 شركة محلية بما يقرب من 350 مليون جنيه مصري حيث أسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 6.2 مليار جنيه مصري من العائدات.