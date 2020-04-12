أبو العلا يطالب بمنح مدينة زويل جائزة الدولة التقديرية يسبب كورونا

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمنح جائزة الدولة التقديرية هذا العام إلى الفريق البحثي بمدينة زويل بعد نجاحهم في إبتكار مجموعة من أجهزة التنفس الصناعى بتكلفة قليلة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر أبو العلا، في بيان له، أن الفريق البحثي لجامعة زويل ضرب مثالا يحتذى به في توظيف العمل البحثي لدعم الدولة وقت الازمات ،وأضاف :"وظيفة العلم أن يكون في خدمة المجتمع وأن يسعى لتجاوز أزماته ،والتقديرات المبدئية تشير إلى أن أجهزة التنفس الصناعى التي أبتكرها فريق جامعة زويل ستوفر عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي بتكلفة قليلة للغاية " مشيرا إلى أن مشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعى مثلت أزمة لدى كثير من دول العالم ،خلال فترة مواجهة فيروس كورونا .

وأشار أبو العلا أن فاعلية جهاز التنفس الصناعى الذى أبتكره الفريق البحثي لجامعة زويل تظهر بحسب بيان الجامعة في حالة وجود فترات انتظار طويلة لدخول العناية المركزة، ومن ثم فتوافر مساعدة على التنفس في هذه الأوقات يكون له دور كبير في التخفيف من حدة المعاناة البدنية والنفسية وتخفيف الضغط على الفرق الطبية.وأوضح أبو العلا أن منح الفريق البحثي لجامعة زويل جائزة من الدولة لهذا العام سيعد رسالة تشجيعية من الدولة لدعم العلم والعلماء ،حيث أظهرت الأزمة الأخيرة مدى حاجة العالم لهم.