"تنمية دمياط الجديدة" يعلن تلقي طلبات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بدء تلقي طلبات المواطنين والمكاتب الهندسية في استخراج تراخيص البناء على البريد الإلكتروني المخصص لتراخيص البناء NewDomyat2020@gmail.com، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة؛ للوقاية من وباء فيروس كورونا، وحرصا من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيجرى مراجعة الطلبات من قبل إدارة تراخيص البناء بالجهاز، والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات المطلوبة ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

وأوضح أنه على المواطن أو المكتب الهندسي الذي يريد تقديم طلب التراخيص "أون لاين" رفع كل المستندات اللازمة على البريد الإلكتروني المخصص لتراخيص البناء، وذلك في مجلد واحد مضغوط به المستندات دفعة واحدة، واستيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل مع العميل أو المكتب الهندسي، حيث تجرى المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء من خلال الإيميل لإستيفاء المستندات اللازمة، وتحديد موعد للحضور للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستكمال باقي الإجراءات.