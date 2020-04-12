عاملون بحميات قنا يحولون مكتبهم لورشة لصناعة "ماسكات" ضد كورونا

أخذوا على عاتقهم المسئولية، ولم يكتفوا بأدوارهم الوظيفية كعاملين في مستشفى حميات قنا، فشرعوا في مبادرة لصناعة أوقية للوجه للأطباء وكل الطواقم التي تتعامل مع فيروس كورونا، وذلك بجهودهم الذاتية وبمكونات بسيطة.

قال كرم محمد مصطفى، مدير مكتب العلاج على نفقة الدولة بحميات قنا، إن هذه المبادرة لصناعة واقي الوجه، هي الأولى من نوعها داخل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا، وذلك حرصًا علي سلامة الأطباء والتمريض والعاملين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك "تطوعا منا، وحبا للوطن، وبجهودنا الذاتية".

وتابع: البداية كانت عن طريق، ملاك نقولا، عضو مكافحة العدوى بمستشفى حميات قنا، والذي طرح فكرة إمكانية صناعة واقي للوجه والعنيين، يتم ارتداءه بعد ارتداء الكمامة الطبية، كإجراء احترازي للأطباء والممرضين والعاملين وأفراد الأمن والمترددين علي المستشفى بصفه عامة، لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم عرض الفكرة على، الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات، والذي أعرب عن سعادته ودعمه للفكرة، وأشار إلى سرعة البدء فيها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متطوع من العاملين بالمستشفى، ضم كلًا من ملاك نقولا، صاحب الفكرة، وعادل فاروق عويضة، معاون المستشفى، وكرم محمد مصطفى، وشنودة رزيقي، وحسن عبدالراضي، ومحمود خطاب، وإبراهيم السيد ياسين، حيث تم شراء الأدوات المستخدمة في صنع الواقي بالجهود الذاتية وعلى نفقتنا الخاصة، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأكد "محمد" أن المكتب تحول إلى ورشة لصناعة واقي الوجه، "نقوم بالتجمع كفريق في الفترة المسائية، ونقوم بعمليات التصنيع".

وأوضح أنهم يصنعون من 50 إلى 100 واقٍ يوميًا بحسب المواد الخام المتوفرة، مشيرًا إلى أن مدير المستشفى رحب بالفكرة، وجرى طباعه اسم المستشفي واللوجو على "استكر" ولصقها على الواقي، ويتم توزيعها على العاملين في الحميات والصدر.